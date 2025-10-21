MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yaptığı son değerlendirmede, Türkiye genelinde bu hafta aralıklı sağanak yağışların etkili olacağını söyledi.

Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Hakim Olacak

Özdemirci, yarın itibarıyla Marmara’nın güney ve doğusunda, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini belirtti.

Perşembe Günü Uyarısı: Kuvvetli Sağanak Geliyor

Uzman isim, Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yağışların devam edeceğini, aynı gün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda da sağanakların etkili olacağını vurguladı.

Yağışların Cuma günü de bu bölgelerde aralıklarla süreceğini aktaran Özdemirci, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, ancak hafta sonuna doğru kuzey ve iç kesimlerde artış beklediklerini ifade etti.

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir’de de hafta boyunca yağış geçişleri bekleniyor.

Özdemirci’nin açıklamasına göre, yarın İstanbul genelinde çok bulutlu hava etkili olacak; Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Ankara ve İzmir’de ise yarın sağanak beklenirken, Perşembe ve Cuma günleri bu üç büyük şehirde de kısa süreli yağışlar görülecek.

Sıcaklıklarda Artış Yolda

Meteoroloji uzmanı, Cuma gününden itibaren özellikle iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.