PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI VE TAŞINIR KİRALAMA İLANI

1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, 04.07.2025 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesi gereği Açık teklif usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Sıra

No Mahalle Ada

Parsel Brüt Alan Yüzölçümü M² Niteliği

Kat Bağımsız

Bölüm No Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) Doküman Bedeli (TL) İhale Usulü/ Saati 1 Kozağzı 117/10 422 Betonarme Bina Bodrum Kat 1-2-3 6.160.435,10 184.813,10

4.000,00 35/a Madde

14.00 2 Dereiçi 2405/

14 51,20 4 Katlı Betonarme Bina ve Arsa

(Arsa Payı) - 312.320,00 9.369,60 3.000,00 45. Madde

14.30 3 Kozağzı 110/13 282 İş Yeri

1. Normal Kat 6 7.890.250,02 236.707,51 4.000,00 35/a Madde

14.45

2- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz, 04.07.2025 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık teklif usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada

Parsel Bürüt Alan M² Niteliği Bağımsız Bölüm No Geçici Teminat (TL) Doküman Bedeli Kiralama Süresi (Yıl) Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli (TL) Tespit Edilen Toplam Kira bedeli (TL) İhale Usulü

Saati 1 Düz Mah. 488/2 12 İş Yeri Büfe 279/1 10.800,00

3.000,00

3

120.000,00 +KDV

360.000,00 +KDV 45. Madde 15.00

3-İhaleler Kozağzı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:290 Perşembe Belediye Başkanlığı Perşembe/ORDU adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-İhale Şartnamesi Perşembe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. İhale dokümanı Perşembe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tabloda belirtilen bedel karşılığında temin edebilirler.

5-İstekliler, belgelerin asıllarını veya Noter onaylı suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce 03.07.2025 tarih saat 17:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

6-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

a) Teklif Mektubu (35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulü İhaleler için, şartname eklerinde örneği mevcut)

b) İhale satış/kiralama şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

e) Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi (e-Devletten)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İsteklinin noter tasdikli İmza Beyannamesi veya vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekaletname ve İmza Beyannamesi

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneğini ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli Vekaletname, İmza Beyannamesi

i) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Şartname alındı makbuzu

k) Belediye Başkanlığımızdan alınmış “borcu yoktur belgesi”

l) Adli Sicil Belgesi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES: Kozağzı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:290 Perşembe/ORDU

TELEFON: 0 452 517 11 03

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