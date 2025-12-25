Mobil bankacılık uygulamalarındaki kullanıcı artışı, dolandırıcıların da tuzaklarını bu alanlara kurmasına neden oluyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ya da suç gelirlerinin aklanması gibi istenmeyen durumların önüne geçebilmek için para transfer süreçlerinde köklü bir değişikliğe gitti.

200 BİN LİRAYI AŞAN TRANSFERE DETAY PAYLAŞMAK ZORUNLU



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara iletilen yeni mevzuata göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı fark etmeksizin yapılacak tüm EFT, FAST ve havale gibi para transferi işlemlerinde, transferin detaylarına yönelik en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girme şartı aranacak.



İŞLEM YAPMAK İSTEYENLER UYARI YAZISIYLA KARŞILAŞACAK



Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerin yanı sıra ATM kanalından yapılacak para transferi işlemlerinde de toplam bedelin 200 bin lirayı aşması durumunda gönderici, en az 20 karakter uzunluğunda paranın mahiyetine ilişkin açıklama yapması gerektiğine yönelik uyarı yazısıyla karşılaşacak.



Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.

Bakanlığın konuya ilişkin yayınladığı tebliğde şu ifadelere yer verildi:



"Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur. Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir"













