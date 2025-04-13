İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm” başlıklı uluslararası konferansa katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çözüm sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 300’ü aşkın uluslararası katılımcının yer aldığı konferansta Buldan, yeni bir çözüm sürecine dair umut dolu mesajlar verdi.

"HAZİRAN'A KADAR SONUÇ ALINMASI BEKLENİYOR"

Buldan, konferanstaki konuşmasında Türkiye'de yeniden bir çözüm süreci beklentisine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ile bir görüşmemiz olacak. Ardından İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde, yani Haziran sonuna kadar tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu, hem Sayın Öcalan hem de devlet yetkilileri açısından böyle.”

Açıklamasında Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunan Buldan, bu sürecin sadece Türkiye için değil, bölgesel barış için de önemli olduğuna dikkat çekti:

“Avrupa ülkelerinden beklentimiz büyük. Verilecek her destek, barışa katkı sunacaktır. Türkiye’de Kürt ve Türk halklarının ortak yaşayacağı bir zemin oluşturuluyor. Barışın kaybedeni yok, kazananı ise hepimiz olacağız.”

"ANNELER AĞLAMASIN, GENÇLER ÖLMESİN"

Buldan, 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecini hatırlatarak, o dönemin çatışmasız bir dönem olduğunu vurguladı:

“Üç yıl boyunca kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı. Ama süreç sona erdiğinde yeniden çatışmalar başladı, gençlerimiz hayatını kaybetti. Bu yüzden barışı başarıya ulaştırmak hepimizin elindedir.”

Sürece destek olmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyen Buldan, “Söylemlerimizle, etkinliklerimizle ve kampanyalarla barışın tarafında olmalıyız” dedi.