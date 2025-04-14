Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan İmralı süreciyle ilgili ‘umut hakkı’ tartışmaları sürerken DEM Parti’den ‘Öcalan’a fiziki özgürlük’ açıklaması geldi. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı”na katıldı.

"YAPACAK ÇOK İŞ VAR"

Konferansa farklı ülkelerden 300’ün üzerinde katılımcı destek verdi. Buldan, burada yaptığı konuşmada haziran ayını işaret ederek şöyle dedi: “Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Sayın Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı, ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç ise Apo’ya af taleplerine yasaları hatırlatarak karşı çıktı.

‘VIP STATÜ’ TEPKİSİ

Özgenç, “Kürt sorununu hukuk zemininde bir an evvel çözmek gerekir. Ancak bunun için eli kana bulaşmış kişileri affetmeye mecbur değiliz. Görünen odur ki, hakkında teknik af tasarrufunda bulunulmasa bile oldukça istisnai şartlarda infaz edilen cezasının infaz şartları daha da esnetilerek, VIP statüsündeki adı geçen hükümlüye adada aleni bir şekilde siyasi faaliyette bulunma imkanı sağlanacaktır” dedi.

Neden İtalya?

PKK elebaşı Öcalan’ın, yakalanma süreci 1998’de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Ateş’in Suriye sınırında Hafız Esad yönetimine “İyi niyetin sonuna geldik” diyerek rest çekmesiyle başladı. Esad, bebek katilini ülkeden göndermek zorunda kaldı. Hiçbir ülke Apo’yu kabul etmedi. Sadece İtalya Öcalan’a kapısını açtı, eve yerleştirdi. Başbakan Bülent Ecevit hükümetinin baskısı sonrası İtalya geri adım attı. Öcalan son olarak gittiği Kenya’daki Yunanistan elçiliğinde yakalanıp Türkiye’ye getirildi.