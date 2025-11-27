İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı çözüm sürecinde DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın 4 yıl önce yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.

‘KANDİL’DEKİ DOSTLAR’

PKK yöneticilerinin Norveç, Danimarka, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesinin tartışıldığı dönemde Buldan, “Kandil’deki dostlarımız üçüncü aşamada gelsin siyaset yapsın” çağrısında bulunmuş.

2023 seçiminde Murat Karayılan’ın CHP’nin kampanya filminde yer aldığı iddia edilmişti. Sahte kaydı mitingde izleten Erdoğan, sonrasında “Ama montaj ama şu ama bu” diyerek kurgu olduğunu kabul etmişti.

Çözüm süreciyle ilgili Hakkâri’deki 4 yıl önce düzenlenen bir açık hava toplantısında konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA

“Kandil’deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye’ye gelmelidir. Türkiye’de siyaset yapmalıdır. Sayın Murat Karayılan, sayın Cemil Bayık, sayın Sabir Ok, sayın Rohani Serhat, sayın Sülbüs Peri. Bu insanlar dağlarda. Hakkâri gençleri dağlarda, Hakkâri’nin çocukları dağlarda. Bu gençler bu insanlar üçüncü aşamada gelip burada siyaset yapmalıdır.”

DEM’li Buldan’ın çözüm sürecinin üçüncü aşamasında Türkiye’ye gelerek siyaset yapmalarının yolunun açılmasını istediği terörist elebaşıları halen Kandil’de örgütün beyin takımını oluşturan çekirdek kadroda yer alıyorlar.

20 MİLYON ÖDÜLLÜ

Pervin Buldan’ın adını tek tek saydığı bu isimler Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alıyor. Bu isimler hakkında ayrıca uluslar arası düzeyde İnterpol tarafından da kırmızı bültenle arama kararı var.