Kaliforniya'da yaşayan 46 yaşındaki kadın, 10 saatlik sorunsuz bir iş gününün ardından aracına yürürken buz gibi bir içecek içti. Kısa süre sonra göğsünün ortasında aniden başlayan şiddetli bir ağrı hissetti. Her 2 ön koluna da yayılan ağrı yaklaşık 20 dakika sürdü. Bu sırada terleme, mide bulantısı ve bayılacakmış gibi hissetme şikayetleri de ortaya çıktı.

Ağrıları geçmeyince eve gitmekten vazgeçerek en yakın acil servise başvurdu. Yapılan elektrokardiyogram (EKG) incelemesinde hafif anormallikler görüldü. Kalp kasındaki hasarı gösteren troponin testi ise ilk ölçümde normal çıktı. Ancak hastaneden ayrılmadan önce alınan ikinci kan örneğinin sonuçları, troponin seviyesinin yükseldiğini ortaya koydu.

Sonuçların değerlendirilmesinin ardından hastaneden aranan kadına yeniden acil servise gitmesi söylendi. Burada yapılan üçüncü testte troponin seviyesinin daha da yükseldiği belirlendi ve kalp krizi teşhisi konuldu. Kalp damarlarını görüntülemek amacıyla yapılan anjiyogramda ise sağ koroner arterin bir dalında küçük bir yırtık tespit edildi.

Buz gibi yeşil çay içtikten sonra yeniden aynı ağrıyı yaşadı

İlk olaydan yaklaşık 30 saat sonra kadın, birkaç yudum buz gibi yeşil çay içti. Ardından merdivenleri çıkıp koşmaya başladığında daha önceki şikayetlerine benzer bir göğüs ağrısı yaşadı. Merdivenlerin tepesine ulaştığında başlayan ağrıya baş dönmesi de eşlik etti.

Bu kez 911'i arayarak yardım isteyen kadın yeniden hastaneye kaldırıldı. İlk EKG incelemesinde kalp krizi belirtisi görülmese de sonraki kayıtlarda kalp kriziyle uyumlu değişiklikler saptandı. Yapılan ikinci anjiyogramda ise sol koroner arterin bir dalı olan sol sirkumfleks arterde yeni bir yırtık ortaya çıktı.

Atardamar duvarında yırtılmaya neden olan hastalık tespit edildi

Doktorlar, kadına spontan koroner arter diseksiyonu (SCAD) teşhisi koydu. Nadir görülen bu rahatsızlıkta kalbi besleyen koroner arterin iç duvarında yırtılma meydana geliyor. Kan, damar duvarının katmanları arasına sızarak birikiyor ve normal kan akışının gerçekleştiği kanalı daraltıyor. Bu durum kalbe giden kanı kısıtlayarak kalp krizine yol açabiliyor.

İncelemelerde kadının pelvis bölgesindeki bir kan damarında fibromüsküler displazi (FMD) adı verilen başka bir rahatsızlık da tespit edildi. Atardamar duvarlarının yapısını etkileyen bu hastalık, damarların normalden daha zayıf veya sert hale gelmesine neden olabiliyor. FMD'nin SCAD hastalarında da görülebildiği biliniyor. Doktorlar, kadındaki bu rahatsızlığın damarlarını yırtılmaya daha yatkın hale getirmiş olabileceğini belirtti.

Doktorlar soğuk içeceklerin etkisinden şüphelendi

İlk hastane başvurusunda kadına aspirin, damar yoluyla sıvı, bulantı giderici ilaç ve antasit verildi. İkinci başvurusunda ise kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla heparin, kalp atış hızını yavaşlatmak için de metoprolol adlı beta bloker ilaç uygulandı.

İkinci olayın ardından ağrı kesici ve bulantı giderici ilaçların yanı sıra aspirin tedavisine devam edildi. Başlangıçta verilen kolesterol düşürücü ilaç, kadının yüksek kolesterolü olmadığı için kısa süre sonra kesildi. Kalp ultrasonunda hasar gören bölgenin yeniden normal çalıştığı görülünce tansiyon ilacı da bırakıldı.

Kadın, iki olayın ardından kalp atış hızını yavaşlatarak kalbin üzerindeki yükü azaltan nebivolol adlı beta blokeri kullanmayı sürdürdü. İlk birkaç ay soğuk içeceklerden tamamen uzak durdu. Daha sonra bunları yeniden tüketmeye başladı ancak içecekleri hızla yutmak yerine küçük yudumlar almayı tercih etti. Vaka raporuna göre kadın, olayların üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir belirti yaşamadı.

Soğuk içecekler damar yırtılmasını tetiklemiş olabilir mi?

Kadın, yıllar sonra soğuk içecek tüketiminin kalp ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyonla (AFib) ilişkilendirilebildiğini öğrendi. Bunun üzerine yaşadığı damar yırtılmalarının da soğuk içeceklerle bağlantılı olabileceğinden şüphelendiğini doktorlarıyla paylaştı.

Nitekim 2017 yılında yayımlanan başka bir vaka raporunda da soğuk su içtikten sonra göğüs ağrısı ve kalp krizi geçiren bir kadına SCAD ve FMD teşhisi konulduğu aktarılmıştı. Ancak o vakada da soğuk suyun belirtileri tetikleyip tetiklemediği kesin olarak ortaya konulamamıştı.

Son vaka raporunun yazarları, buz gibi bir içeceğin hızla tüketilmesinin kan basıncında kısa süreli bir yükselmeye neden olabileceğini öne sürdü. Basınç artışı olarak bilinen bu tepkinin, vücudun savaş ya da kaç sistemini harekete geçirerek stres hormonlarının salgılanmasına yol açabileceği belirtildi.

Bu süreçte kalp daha güçlü kasılabilir ve koroner arterler geçici olarak daralabilir. Damar duvarlarına binen yükün artması, özellikle zaten yırtılmaya yatkın damar yapısına sahip kişilerde hasara katkıda bulunabilir.

Ancak araştırmacılar, soğuk içeceklerin söz konusu kadında damar yırtılmasına doğrudan neden olduğunu kanıtlayamadıklarının altını çizdi. Doktorların SCAD hastalarına olası tetikleyicileri sormasının önemli olabileceğini belirten uzmanlar, hızlı şekilde soğuk içecek tüketiminin bu rahatsızlığı tetikleyip tetikleyemeyeceğinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.