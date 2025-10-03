Temsilcilerimiz bu hafta 3’te 3 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Önce Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u dize getirdi. Ardından Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Fransız temsilcisi Nice’i 2-1'lik skorla geçerken; Samsunspor da Konferans Ligi’nde Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 yenerek ülke puanına büyük katkı sağladı.

Bu zaferlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, topladığı puanlarla 44.800’e ulaşarak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibimiz Çekya ile de farkı açmayı başardı.

İşte ülke puanında son durum:

İngiltere – 97.560

İtalya – 88.801

İspanya – 80.953

Almanya – 77.258

Fransa – 70.390

Hollanda – 62.366

Portekiz – 59.466

Belçika – 56.150

Türkiye – 44.800

Çekya – 41.500