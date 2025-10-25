Meteoroloji uzmanlarının uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış gece yarısından sonra etkili oldu. Kent genelinde şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültülü yağış özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün yaptığı açıklamada İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşları uyarmıştı. İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel okullarda saat 16.00 itibarıyla eğitime ara verilmesine karar vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yağışın cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirmiş, ilgili kurumları ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı.

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu bazı bölgelerde yüzde 87’ye kadar çıktı. Gece yarısından sonra sağanak etkisini artırarak özellikle Avrupa Yakası’nda ve Boğaz çevresinde etkili oldu. Kent genelinde birçok semtte gök gürültüsü ve şimşekler gözlendi.

Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın gün içerisinde etkisini kademeli olarak kaybetmesi bekleniyor.