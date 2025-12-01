Kuzey Irak yönetiminin eski başkanı Mesud Barzani, Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle yapılan 17’nci yüzyılda yaşamış Molla Ahmed-i Cezirî’yi anmak üzere düzenlenen sempozyuma geldi.

Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Barzani'nin konvoyunun geçiş güzergâhında güvenlik önlemleri alındı.

Barzani'nin bordo bereli, uzun namlulu, üniformalı peşmergelerle etkinliğe gelmesi tartışma yarattı.

Aktif hiçbir resmi görevi bulunmayan Barzani'nin Şırnak ziyaretine eşlik eden peşmergelerle ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan tepki geldi.

(Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış)

'GÜL, SEZER, YILDIRIM'A UYGULANAN PROTOKOL NEYSE...'

'Görüntüler uygun düşmemiş' diyen Akış, 'Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur' dedi.

Akış'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoş geldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur.

'TÜRKİYE ONU KORUYAMAYACAK KADAR ZAYIF DEVLET Mİ?'

Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş.

(Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral)

'DEVLETİMİZİN ÇİZGİSİNİ KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ'

Benzer bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral silahlı görüntüler için, "Devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür" yorumunu yaptı.

Saral'ın açıklaması şöyle:

Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir.

Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler. Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır.

Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!