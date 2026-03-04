Bir etkinlik öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Petek Dinçöz, samimi ve iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Güzelliği hakkında gelen sorulara yanıt veren şarkıcı, muhabirlere takılmayı da ihmal etmedi.



''BEN HER ZAMAN GÜZELİM''



Petek Dinçöz, ''Ben her zaman güzel bir kadınım. Çirkin çekmeyin. Siz güzel çekince güzel oluyor.'' diyerek esprili sözleriyle ortamı şenlendirdi.





''BİR SERENAY BİR BEN''



Ünlü şarkıcı, YLS defilesinde yer alan Serenay Sarıkaya'yı anarak dikkat çeken bir kıyaslama yaptı. ''Bir Serenay Sarıkaya bir ben. Dizilerde, podyumda o; sahnelerde ben. Yapacak hiçbir şey yok.'' ifadelerini kullandı.



Dinçöz'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar iki isim arasında kıyaslama yorum yaptı.