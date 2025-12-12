Isınmama şikâyeti üzerine adrese giden tesisat ustası, petekleri açtığında su gelmediğini fark etti. İlk etapta sorunun hat içinde bir tıkanıklıktan kaynaklandığını düşünen usta, bağlantıları kontrol etmek için boruları gevşetmeye başladı.

SAHTE BORU MONTE ETMİŞLER

Usta, boruyu hafifçe çektiğinde gerçeği fark etti: Borular yalnızca duvarın üzerine sabitlenmişti ve herhangi bir doğal gaz ya da kalorifer hattına bağlı değildi. Dairede görünen tesisatın tamamen işlevsiz ve sadece görüntü amaçlı yapıldığı ortaya çıktı.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Yaşanan şaşkınlığı cep telefonuna kaydeden tamirci videoda şu sözlere yer verdi:

“Peteği açtığımızda su gelmeyince tesisatta bir sıkıntı olduğunu düşündük. Bağlantıları kontrol ederken boruyu çekince duvara sadece görüntü olsun diye takıldığını anladık.”

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, dairenin bu şekilde nasıl teslim edildiğini sorgularken, bazıları durumu “akıl almaz bir aldatmaca” olarak nitelendirdi.