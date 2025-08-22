UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan İsviçre temsilcisi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Alman çalıştırıcı, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var, umutluyuz. Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Peter Zeidler, Lausanne'ın sentetik zeminde Beşiktaş'ın ise doğal çimde oynamasıyla ilgili bir soruya ise "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır." yanıtını verdi.