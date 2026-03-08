ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından Tahran’ın kuzeybatısında yer alan Şehran petrol deposunda büyük bir yangın çıktı. Depodan sızan yakıtın otoyola yayılmasıyla birlikte kilometrelerce uzanan bir "ateş hattı" oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevlerin yolları sardığı ve gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Yangının özellikle şehrin kuzeybatı bölgesindeki Cennet Abad semtinde bulunan Kulsar Caddesi’nde yoğunlaştığı bildirildi. Sızan petrolün yol boyunca yanmaya devam etmesi, bölgedeki trafiği tamamen durma noktasına getirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

ÜÇ STRATEJİK NOKTA VURULDU



Fars Haber Ajansı’na bilgi veren İran Petrol Bakanlığı yetkilileri, saldırıların kapsamını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre, saldırılarda sadece Şehran değil, Tahran ve Kerec bölgelerindeki toplam 3 petrol deposu doğrudan hedef alındı.

ÖNCEDEN ÖNLEM ALINDI: STOKLAR BOŞALTILDI



İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, saldırıların olası etkilerine karşı önceden hazırlık yapıldığını duyurdu. Açıklamada, hedef alınan depolardaki yakıt stokunun saldırı öncesinde en düşük seviyeye indirildiği ve şehirdeki yakıt ihtiyacının diğer kaynaklardan kesintisiz şekilde sağlandığı belirtildi.