İngiltere’nin en büyük petrol ve gaz üreticisi Harbour Energy, kısa süre önce iflas eden rakibi Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production’ın Birleşik Krallık Kuzey Denizi’ndeki tüm iştiraklerini 170 milyon dolar (127 milyon sterlin) karşılığında satın aldığını duyurdu.

Londra Borsası’nda işlem gören şirketten yapılan açıklamada, satın almanın üretimi artırmasının yanı sıra nakit akışına kısa vadede katkı sağlayacağı ve Birleşik Krallık’taki faaliyetlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendireceği belirtildi. Anlaşmanın aynı zamanda “cazip finansal sinerjiler” yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Harbour Energy’nin iş birimi genel müdürü Scott Barr, hissedarlara yaptığı açıklamada, söz konusu satın almanın İngiltere’deki faaliyetlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyeceğini, istihdamı koruyacağını ve enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

YÜZLERCE KİŞİ İŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Anlaşma, düşük emtia fiyatları ve Birleşik Krallık’ta kârlılığı olumsuz etkilediği belirtilen “beklenmedik kazanç vergisi” nedeniyle son iki yılda Kuzey Denizi’nde yüzlerce kişinin işini kaybettiği zorlu bir dönemin ardından geldi.

Waldorf Energy, nakit kaynaklarının tükenmesi ve alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelmesi nedeniyle geçen yıl haziran ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin yeniden yapılandırma planı, Yüksek Mahkeme tarafından, Catcher ve Kraken sahalarındaki hisselerin satın alınmasına bağlı olarak Capricorn Energy’ye olan 30 milyon dolarlık borç nedeniyle reddedilmişti.

Capricorn Energy ise cuma günü yaptığı ayrı bir açıklamada, anlaşmayı destekleyen bir kilitlenme anlaşması imzaladığını ve Waldorf’a yönelik teminatsız alacaklarını yaklaşık 4–5 milyon dolar seviyesinde kapatacağını bildirdi.

HABERİN ARDINDAN HİSSELERİ UÇTU

Gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan satın alma ile Harbour Energy’nin Catcher sahasındaki payı yüzde 50’den yüzde 90’a yükselecek. Anlaşma ayrıca Kuzey Denizi’nin kuzeyinde şirket için yeni bir üretim üssü oluşturacak.

Satın alma haberinin ardından Harbour Energy hisseleri, erken işlemlerde yüzde 4,1 artışla 207,4 pence seviyesine yükseldi.