Orta Doğu'daki savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte enerji akışı durma noktasına geldi. Katar ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde üretim durduruldu. Enerji fiyatları son 6 yılın en sert yükselişini gördü. Bu sert yükselişler Türkiye'de ise akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Enflasyona etkisini azaltmak adına Hazine 'eşel mobil' sistemini devreye aldı. Vatandaşa yansıtılan zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor. DÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN DİĞER ZAMMIN TARİHİ BELLİ OLDU Dün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı. Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre yeni bir zam daha geliyor. Salı günü (10 Mart 2026) motorin ve benzine zam gelecek. Aydilek şunları aktardı: "Salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak." GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Şehir Benzin Motorin Otogaz İSTANBUL (AVRUPA) 59.89 TL/LT 64.70 TL/LT 30.49 TL/LT İSTANBUL (ANADOLU) 59.73 TL/LT 64.54 TL/LT 29.89 TL/LT ANKARA 60.85 TL/LT 65.81 TL/LT 30.37 TL/LT İZMİR 61.13 TL/LT 66.09 TL/LT 30.29 TL/LT

