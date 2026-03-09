Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fırlayan petrol fiyatlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmadığını belirterek sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini vurguladı.

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."