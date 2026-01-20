Türkiye’nin petrol kaynaklarının merkez üslerinden biri olan Adıyaman’da, petrol arama çalışmaları için kritik bir karara imza atıldı.

Bölgedeki hidrokarbon rezervlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), mevcut arama ruhsatı için iki yıllık ek süre alarak sahadaki faaliyetlerini 2027 yılına kadar uzattı.

YENİ ŞEHİRLERDE, KUYULARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO’nun mücbir sebep gerekçelerini öne sürerek yaptığı süre uzatım talebini yerinde buldu. Alınan karar doğrultusunda, Adıyaman sınırları içerisinde bulunan ve 51 bin 438 hektarlık devasa bir alanı kapsayan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı ruhsatın geçerlilik süresi, 7 Aralık 2027 tarihine kadar tescillendi. Normal şartlarda 2025 yılının Aralık ayında sona ermesi beklenen ruhsat süresinin uzatılmasıyla birlikte, bölgedeki sondaj ve kuyu açma faaliyetlerinin vites yükseltmesi bekleniyor.

TPAO’nun önümüzdeki iki yıllık süreçte Adıyaman sahasında daha derin sismik araştırmalar yapacağı ve yeni kuyu lokasyonları belirleyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin farklı şehirlerinde de petrol aramalarının hız kazanacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN HANGİ ŞEHİRLERİNDEN PETROL ÇIKIYOR?

Türkiye'de petrol üretimi denilince akla gelen ilk durak, 1940’lı yıllardan bu yana üretimin kalbi olan Batman’dır. Özellikle Raman ve Garzan sahaları, ülkemizin en eski ve istikrarlı petrol kaynakları arasında yer alıyor.

Batman’ı sırasıyla Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt izlerken, son yıllarda yapılan keşiflerle birlikte Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesi Türkiye'nin petrol haritasını kökten değiştirdi. Gabar’daki yüksek kaliteli petrol üretimi, bu listeye Şırnak’ı en üst sıralardan dahil etti.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yanı sıra Trakya bölgesinde de yoğun bir doğalgaz ve petrol arama faaliyeti yürütülüyor. Kırklareli ve Tekirdağ, özellikle doğalgaz ve düşük yoğunluklu petrol aramalarında önemli bir yer tutuyor. Denizlerde ise Karadeniz’deki devasa doğalgaz keşfinin ardından Akdeniz’deki arama ruhsatları ve sondaj gemilerinin faaliyetleri, Türkiye’nin enerji haritasını oluşturuyor.