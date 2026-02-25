Uluslararası referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,45 yükselerek 71,23 dolara çıktı. ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas (WTI) ise 41 centlik artışla 66,04 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Washington ile Tahran arasında tırmanan tansiyon etkili oluyor. ABD’nin, İran’ı nükleer ve balistik füze programı konusunda müzakereye zorlamak amacıyla Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. ABD’li yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Perşembe günü Cenevre’de İranlı heyetle üçüncü tur görüşmeleri yapması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi ise anlaşmanın mümkün olduğunu ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Birliğin Durumu konuşmasında, geçen yıl haziran ayında düzenlenen askeri operasyonun İran’ın nükleer kapasitesini “tamamen ortadan kaldırdığını” savundu. İran’ın nükleer silah üretmeyeceğine dair net taahhüt vermesi gerektiğini belirten Trump, sorunun diplomasiyle çözülmesini istediklerini ancak Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler fiyatları yukarı iterken, ABD’de artan ham petrol stokları piyasadaki yükselişi sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre 20 Şubat haftasında petrol stokları 11,43 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin ve damıtılmış ürün stoklarında ise düşüş kaydedildi. Resmi veriler, ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından hafta ortasında açıklanacak.