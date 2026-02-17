Küresel petrol piyasasında yön arayışı sürüyor. Haftanın ikinci gününde işlemler düşük hacimde gerçekleşirken, yatırımcıların odağında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak ABD-İran temasları ile ABD’den gelecek makroekonomik veriler yer aldı.

FİYATLARDA DALGALI SEYİR

Brent petrolün Nisan vadeli kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 68,45 dolara düşerken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 63,45 dolara yükseldi.

ABD’de Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle WTI kontratlarındaki hareketlerin büyük ölçüde teknik işlemlerden kaynaklandığı belirtildi. Asya tarafında ise Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur’daki tatiller nedeniyle işlem hacimleri sınırlı kaldı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ RADARDA

Uluslararası basında yer alan haberlere göre ABD ve İranlı yetkililer, Salı günü Cenevre’de İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere dolaylı olarak dahil olacağını açıklarken ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu temaslar, ay başında yapılan ancak somut sonuç alınamayan görüşmelerin ardından gerçekleşecek. Öte yandan ABD’nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi konuşlandırdığı ve müzakerelerin başarısız olması durumunda uzun süreli bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberler, piyasada jeopolitik risk algısını artırdı. Olası bir gerilimin arz kesintisine yol açabileceği ihtimali, petrol fiyatlarına risk primi olarak yansıdı.

DOLAR VE VERİ GÜNDEMİ BASKI YARATIYOR

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise doların güçlenmesi oldu. Dolar endeksi Salı günü düşük hacimli işlemlerde yüzde 0,2 yükseldi.

Bu hafta ABD’de açıklanacak sanayi üretimi, ticaret dengesi ve özellikle Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi verileri piyasaların odağında bulunuyor. Ayrıca Fed’in Ocak ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması bekleniyor.

Jeopolitik riskler ile makroekonomik belirsizliklerin aynı anda gündemde olduğu mevcut tabloda, petrol piyasasında oynaklığın sürmesi bekleniyor. ABD-İran görüşmelerinden çıkacak mesajlar ve ABD verileri, hem doların yönü hem de petrol fiyatlarının kısa vadeli seyrinde belirleyici olacak.

