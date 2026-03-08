Orta Doğu’da tırmanan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, Türkiye ekonomisi için yeni riskler kapıda görünüyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesi petrol fiyatlarını hızla yukarı itti. Küresel piyasada Brent petrol 93 doların üzerine çıkarken enerji fiyatlarındaki sıçramanın Türkiye’de cari açık ve enflasyon üzerinde yeni baskı yaratmasından endişe ediliyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti. Eğilmez sosyal medya paylaşımında, “Brent petrolün varil fiyatı 93 doları geçti. Önümüzdeki dönemde cari dengenin giderek bozulduğu, enflasyonun yükseldiği, bütçe açıklarının arttığı ve büyümenin düştüğü bir dönem görebiliriz. 2025 kötü bir yıldı. Ne yazık ki gelen gideni aratacak” değerlendirmesinde bulundu.

50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Uluslararası finans çevreleri de benzer uyarılar yapıyor. Hollanda merkezli ING Group, petrol fiyatlarındaki yükselişi dikkate alarak 2026 yılı cari açık tahminini turizmde büyük bir bozulma olmayacağı varsayımıyla 32 milyar dolara revize etti. Bazı bankacıların hesaplarına göre risk daha da büyük olabilir. İç talepte bunu dengeleyecek bir yavaşlama görülmemesi halinde Türkiye’nin cari işlemler açığının 2026 sonunda 50 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Nitekim, Merkez Bankası hesaplamalarına göre petrol fiyatında her 10 dolarlık artış Türkiye’de enflasyonu yaklaşık 1.2–1.6 puan yükseltiyor, cari açığı ise 4-5 milyar dolar büyütüyor. Ocak verilerine göre 12 aylık kümülatif cari açık 25.2 milyar dolara ulaştı.

2008 ve 2022 rekorları kırılabilir

Goldman Sachs Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılığın uzun süre aksaması halinde petrol fiyatlarının kısa sürede 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Brent petrolde 2008’de küresel finans krizi öncesinde 147 dolar, 2022’de ise Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 139 dolar seviyeleri görülmüştü. Goldman Sachs stratejistleri cuma günü müşterilerine gönderdikleri bir notta, “Eğer Hürmüz Boğazı’ndan gelen petrol akışı mart ayı boyunca düşük seviyede kalırsa, özellikle rafine petrol ürünleri fiyatları 2008 ve 2022 zirvelerini aşabilir” diye yazdı.

Akaryakıta bir zam daha geliyor

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 68 lirayı aşacak.