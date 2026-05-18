Küresel petrol rezervleri ve artan yakıt maliyetleri dünya genelinde büyük bir kriz yaratırken, Çin havacılık sektöründe taşları yerinden oynatacak devrim niteliğinde bir teknolojik başarıya imza attı.

Çinli mühendisler, dünyanın megavat sınıfındaki ilk doğrudan sıvı hidrojenle çalışan turboprop uçak motorunu başarıyla gökyüzüyle buluşturdu.

36 KİLOMETREYİ SORUNSUZ UÇTU

Çin havacılık devi AECC tarafından geliştirilen 7,5 ton ağırlığındaki insansız kargo uçağı, gerçekleştirdiği tarihi test uçuşunda 300 metre yüksekliğe çıkarak saatte 220 kilometre hızla tam 36 kilometre boyunca sorunsuz bir uçuş sergiledi.

Havada kaldığı 16 dakika boyunca motor performansını eksiksiz koruyan uçak, planlanan tüm manevraları başarıyla tamamlayarak piste güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Bu uçuşun en büyük özelliği, Avrupalı Airbus gibi devlerin aksine, hidrojenle elektrik üretmek yerine doğrudan eksi 253 derecedeki sıvı hidrojeni jet motoru mantığıyla yakarak pervaneleri döndürmesi oldu.

HİDROJENİ SOĞUK TUTMAK EN ZOR GÖREV

Çin’in bu doğrudan yakma stratejisi, gelecekte çok daha büyük yolcu ve kargo uçakları için muazzam bir güç avantajı sağlasa da sıvı hidrojeni uçuş boyunca aşırı soğuk tutabilmek havacılık dünyasındaki en büyük mühendislik zorluklarından biri olarak görülüyor.

İlk etapta adalar arası lojistik, askeri kargo taşımacılığı ve bölgesel kısa mesafeli uçuş rotalarında kullanılması planlanan bu teknoloji, petrole olan bağımlılığı sıfırlayarak geleceğin tamamen doğa dostu havacılık çağını başlatmayı hedefliyor.

PETROL YERİNE KULLANILABİLECEK ALTERNATİFLER

Küresel petrol rezervlerinin tükenme riskine girmesi ve tırmanan maliyetler, dünyayı petrole bağımlı olmaktan kurtaracak yeni nesil enerji alternatiflerini hızlandırdı.



Bilim ve sanayi dünyasının fosil yakıtların yerine koymaya hazırlandığı en güçlü stratejik kaynaklar ise şunlar:



Yeşil Hidrojen: Yandığında çevreye sadece su buharı bırakan hidrojen, özellikle ağır sanayi ve Çin'in son uçak testlerinde olduğu gibi havacılık sektörünün petrole karşı en net alternatifi olarak öne çıkıyor.



Elektrik ve Katı Hal Bataryaları: Binek araçlarda petrole darbe vuran elektrikli motorlar, yeni nesil katı hal ve sodyum batarya teknolojileriyle yakında dev kargo gemilerini ve tırları da hareket ettirecek.



Sentetik ve Biyoyakıtlar: Tarımsal atıklardan veya laboratuvarda karbondioksitten üretilen e-yakıtlar, mevcut otomobil motorlarında hiçbir değişiklik yapmadan petrol bazlı benzin ve dizelin yerini doğrudan alabiliyor.



Nükleer Füzyon: "Yapay güneş" olarak da adlandırılan ve laboratuvar aşamasında olan bu teknoloji, ticari hale geldiğinde dünyaya sınırsız ve temiz enerji sağlayarak elektrik üretiminde fosil yakıt çağını tamamen kapatacak.