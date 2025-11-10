Cuma günü 64,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 64,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,18 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de hükümetin kapanmasının yakında sona erebileceği ve ülkede talebi artırabileceği beklentileri etkili oldu.

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Senatosu'ndaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin kapanması, özellikle hava yolu ulaşımında olmak üzere birçok büyükşehirde seyahatleri aksatmış ve ülkedeki yakıt talebinin yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırmıştı.

Kapanmanın sona ermesi ise petrol talebinin arttığı kış tatili döneminde hava yolu seyahatlerinin canlanmasına zemin hazırlayabilir.

Öte yandan piyasalarda gelecek yıl için devam eden arz fazlası endişeleri fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi baskılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi kısmen artırdıktan sonra durdurma yönündeki kararı da yatırımcılar tarafından bu endişelerin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıların odağında, bu hafta yayınlanacak OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık sektör raporları olacak.

Brent petrolde teknik olarak 66,22 dolar direnç, 60,39 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.