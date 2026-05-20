Küresel petrol piyasalarında adeta taşlar yerinden oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin en kritik depolama merkezi olan Cushing’in operasyonel olarak en dip seviyelere gerilemesi ile İran’ın üretim hattı dışında kalması, piyasalarda benzeri görülmemiş bir fırtına kopardı. Bu iki devasa gelişmenin aynı ana denk gelmesi, petrolün düşüşüne oynayan (short pozisyon alan) yatırımcılar için tam anlamıyla yıkıcı bir kombinasyona dönüştü.

Ham petrol piyasalarında, yapısal arz kısıtlamaları ile ani fiziksel tıkanıklıkların bir araya gelmesiyle adeta kusursuz bir fırtına yaşanıyor.

Küresel petrol piyasalarında dengeler altüst olurken, dünyanın iki farklı ucundan gelen haberler yaklaşan fırtınanın habercisi niteliğinde. İran, toplumsal hayatı durma noktasına getiren evde kalma tedbirleriyle mücadele ederken; okyanusun öteki tarafında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için de benzer bir kapanma sürecinin kapıda olduğu belirtiliyor.

Ancak ABD'deki bu olası kapanmanın arkasında yatan neden sadece toplumsal hareketlilik değil, enerji altyapısının kelimenin tam anlamıyla "tıkanma" noktasına gelmiş olması. Küresel petrol ticaretinin ve fiyatlandırmasının en kritik kalelerinden biri olan Cushing depolama tesislerinde alarm zilleri çalıyor. Gelen son verilere göre, devasa Cushing tanklarının taban limitlerine ulaşılmasına sadece ve sadece 5 milimetre kaldı.

Piyasa uzmanları, arz zincirindeki bu çifte kilitlenmenin açığa satış yapan finansörleri köşeye sıkıştırdığını belirtiyor. Bir yanda Cushing tesislerindeki fiziksel limitlerin tükenme noktasına gelerek lojistik bir tıkanma yaratması, diğer yanda ise İran’ın sistem dışı kalmasıyla küresel arzın daralması, ayı piyasasındaki yatırımcılar için adeta kaçacak hiçbir çıkış kapısı bırakmadı.

Normal şartlarda bir bölgede sıkışma yaşandığında akışlar diğer bölgelerden dengelenebilir. Ancak, küresel bir açığı kapatmak için ne kurumuş bir Cushing sisteminden daha fazla petrol çekilebilir ne de küresel akışlar bir gecede aniden Cushing’e yönlendirilebilir.