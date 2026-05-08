Petrol fiyatları haftanın son işlem gününe karışık seyirde başladı. Dün 103,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,06 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 100,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,90 dolardan alıcı buldu.

DÜNYADA TEDARİK KESİNTİSİ RİSKİ HIZLANDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilimin küresel arz güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıması etkili oluyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan bölgede yaşanan çatışma ve saldırı iddiaları, piyasalarda tedarik kesintisi riskini artırdı.

İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği, ABD ordusunun ise İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti. İranlı sözcü, ayrıca yine ABD ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı'na giriş yapan başka bir gemiye daha saldırı düzenlediğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken İran'ın herhangi bir tahrik olmadan saldırdığı" açıklanan donanma unsurlarına ilişkin, "Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında anlaşma beklenen bir dönemde bölgede yaşanan gerilimler, arz endişelerini yeniden gündeme getirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,62 doların direnç, 99,96 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.