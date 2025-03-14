Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’e rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi.
1 MAÇ MEN
TFF’den yapılan açıklamada, Günay Güvenç’in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 maç cezalandırıldığı belirtildi. Bu karar doğrultusunda tecrübeli kaleci, Galatasaray’ın bir sonraki karşılaşmasında forma giyemeyecek.