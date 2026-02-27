PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve Sarı-Kırmızılı kulübe de toplamda 3 milyon 700 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayımlanan PFDK kararlarının ilgili kısmı şöyle:

"3 - Galatasaray'ın, 21.02.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst A kuzey üst B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray'ın, 21.02.2026 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 21.02.2026 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına"