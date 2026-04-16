Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, yapılan değerlendirmenin ardından Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

TGRT'de canlı yayına katılan gazeteci Tahir Kum, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ali Yiğit Buruk'un soyunma odası koridorunda hakem Oğuzhan Çakır'a hakaret ve beddua ettiğini öne sürmüştü. Kum, bu hakaretlerin hakem raporunda da yer aldığını belirtmişti.

Öte yandan Kum, aynı yayında Trabzonspor maçının ardından da soyunma odası koridorunda Ali Yiğit'in bazı söylemleri olduğunu ve raporda yer aldığını belirtmişti.