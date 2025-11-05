Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü ile Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari, PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' eylemleri nedeniyle, Orkun Kökçü ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

BEKLENEN CEZALAR BELLİ OLDU

TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklamada "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PFDK'da sevklerinin ardından Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün alacağı cezalar ve takımdan ne kadar süre uzak kalacakları merak konusu oldu.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre Sergen Yalçın'ı 36. maddeden 1-3 maç men ve para, 41. maddeden ise 2-7 maç men ve 70.000.TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezası bekliyor. 43. Madde'den sevk edilen Orkun Kökçü'yü ise 2-6 maç arası men cezası bekliyor.