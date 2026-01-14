Fenerbahçe'ye kaybedilen 2-0'lık derbinin ardından Mario Lemina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. Tecrübeli oyuncunun paylaşımında yer alan taraftarların küfürlü tezahüratlarının fark edilmesiyle Lemina paylaşımını kaldırdı ve ajansının Türkçe bilmemesi nedeniyle bu durumun fark edilmediğini açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, paylaşımından dolayı Lemina'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirsiz olarak sevk etti. Bunun üzerine Gabonlu oyuncu yeniden açıklama yaptı ve özür diledi.

Mario Lemina'nın açıklamasında yer alan ifadeler:

"Benim hakkımda yanlış bilgiler içeren bazı yazılar ve medya içerikleri okumak beni şaşırttı. İletişim ekibim tarafından paylaşılan bir videonun yayımlanmasının ardından, durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Videoda, paylaşım sırasında anlamı net olarak anlaşılmayan sözler söyleyen taraftarlar görülmektedir.

En açık şekilde belirtmek isterim ki, bu sözler benim düşüncelerimi, değerlerimi ya da niyetlerimi kesinlikle yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı teşvik etmedim, desteklemedim veya böyle bir niyet taşımadım.

Ben, bu rolün beraberinde getirdiği sorumlulukların tamamen farkında olan profesyonel bir futbolcuyum. Kariyerim boyunca sporuma, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı, bağlılık ve adanmışlık gösterdim. Bu paylaşımın yarattığı durumdan ve yol açmış olabileceği yanlış anlaşılmalardan içtenlikle üzüntü duyuyorum. Tek amacım her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olmuştur.

Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum."