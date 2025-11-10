TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

PFDK'ye sevk edilen isimler arasında Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal da yer aldı. Tecrübeli futbolcu, sevkin ardından açıklama yaptı. Bahis oynadığını yönelik iddialara yanıt veren Necip, söz konusu iddiaları inkar etti.

Necip Uysal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ın bir diğer sevk edilen yıldızı Ersin Destanoğlu'ndan da açıklama geldi.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.