İşletmeci Fatih Ayverdi'nin Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde 30 yıl önce açtığı pide salonu şimdi turistlerin ilgi odağı oldu. Sebebi sadece pidelerin lezzeti değil. Salonun ortasında kimse ait olduğu bilinmeyen bir mezar...

İş yerini genişlettiği sırada yan tarafında bulunan bakımsız ve isimsiz mezarı da korumaya alan Ayverdi, salonun içerisine mezarı da dahil etti. Mezar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına 'Ayırt Dede' adıyla geçti. İşletmenin ortasında bulunan mezarı koruyup temizleyen Ayverdi, pide salonunun önceden dergah olduğunu ifade etti.

KİME AİT OLDUĞU BELLİ DEĞİL

İlk zamanlar bakımsız olduğunu söyleyen Ayverdi, "Taş doluydu. Burada yatır olduğunu daha önceden biliyorduk. Bu mahalleye geleli 40 yıl oldu. Sonra iş yerini açmayı düşündük. Zaten burası vardı. Mezarlık bakımsız ve mezarlık gibi değildi. Etrafında yalnızca taşlar vardı. Daha önce mezarlığın üzerinde ağaç vardı. Bozmadan pencere açarak binanın dışına çıkardık, zamanla kurudu. Mezara saygımızdan dolayı kökünü muhafaza ediyoruz. Bu mezarlık, 100 yıllık vardır. Buranın önceden dergah olduğunu söylüyorlardı. Burada yatan kişi, o zat da olabilir." dedi.

MEZARDA YATAN KİŞİYE DUA EDİP DÜKKANI AÇIYORLAR

Salonu her sabah açtıklarında mezarın başında dua ettiklerini belirten Ayverdi, "Burada yatan zata duamızı ediyoruz. Daha sonrasında 'Bismillah' diyerek işimize başlıyoruz. Bu mahalle eski olduğu için okulun bahçesi de komple mezarlıkmış. Biz sahip çıkmak istiyoruz. Saygımızdan dolayı korumaya çalışıyoruz. Aldığımızdan beri bu yatır var. Araştırılmasını ve en azından isminin belirlenmesini istiyoruz. Buraya en azından bir yazı asarak ruhuna Fatiha okunmasını istiyoruz" diye konuştu.

MEZAR OLDUĞUNU DUYAN DUA EDİYOR

Mezar sadece yerli halkın değil şehre gelen yabancı turistin de ilgisini çekmeye başladı. Müşterilerin yemeklerini yedikleri sırada 'Burası mezar mı?' gibi sorular sorduğu ifade eden Ayverdi, "İlk önceleri ağacı görünce ‘Bina için ne güzel kesmemişsiniz’ diyorlardı. Mezar olduğunu söylüyorduk. Onlar da bir dua edip gidiyorlardı. 30 yıldır buradayız, bereketi illa ki oluyor. Burası biraz sapak kalıyor" dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Özellikle Antalya ve İstanbul'dan çok sayıda kişinin mezarı merak edip geldiğini ifade eden Ayverdi, yavaş yavaş yabancı turistin de ilgisini görmeye başladığını aktardı.