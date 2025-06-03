Bayram denince akla zengin sofralar, kalabalık aile buluşmaları ve bolca ikram gelir. Özellikle et ve pilav ikilisi, Kurban Bayramı’nda en sık tercih edilen yemeklerin başında gelir.

Diyetisyen Emine Uluçay, bu sofralarda yapılacak küçük değişikliklerin önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, “Bayram ikramlarında basmati pirinç gibi daha dengeli bir alternatif tercih edildiğinde, bu geleneksel tatlar hem lezzetinden ödün vermez hem de daha sağlıklı bir seçenek sunar" dedi.

“Basmati, beyaz pirinçler arasında glisemik indeksi en düşük olanlardan biridir”

Pirinç, sağlıklı bir beslenme düzeninde yer alabileceği konusunda zaman zaman soru işaretleri yaratsa da Uluçay, doğru şekilde tüketildiğinde dengeli bir öğünün önemli bir parçası olabileceğine değinerek, “Pirinç, doğru porsiyonlarda; protein, sebze ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde hem enerji sağlar hem de uzun süre tokluk hissi verir. Basmati, beyaz pirinçler arasında glisemik indeksi en düşük olanlardan biridir. Bu da kan şekerini daha yavaş yükselttiği anlamına gelir ve kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olur" diye konuştu.

“Gluten intoleransı olan bireyler, çölyak ve diyabet hastaları için de güvenilir bir tercih”

Bayramda artan et tüketimiyle birlikte sindirimi zorlayıcı kombinasyonlardan kaçınmanın önemine değinen Uluçay, “Basmati pirinci, diğer karbonhidrat kaynaklarına oranla lif içeriği daha düşük olduğu için; IBS, reflü, ishal eğilimi ya da hassas bağırsaklara sahip bireyler tarafından genellikle daha iyi tolere edilir. Ayrıca doğal olarak glutensiz olması nedeniyle çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan bireyler için güvenli bir alternatiftir" ifadelerini kullandı.

Diyabet ya da insülin direnci olan bireylerin ise tüketim miktarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uluçay, öğünlerin içeriğinin bütüncül bir yaklaşımla planlanması gerektiğini dile getirerek, “Basmati pirincini liften zengin sebzelerle pişirmek, et ya da kuru baklagillerle birlikte servis etmek ve yanında yoğurt ya da salata gibi dengeleyici gıdalar sunmak; öğünün glisemik indeksini düşürür ve daha uzun süre tokluk sağlar" dedi.

Geleneksel lezzetlerden vazgeçmeden daha dengeli sofralar mümkün

Bayram sofralarında geleneksel lezzetlerden ödün vermeden daha dengeli tercihler yapılabileceğini hatırlatan Uluçay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Basmati pirinci, sindirim sistemini zorlamayan yapısı ve kan şekeri kontrolüne olan katkısıyla bayramda daha dengeli öğünler hazırlamak isteyenler için iyi bir alternatif olabilir. Geleneksel tatları daha hafif dokunuşlarla sunmak isteyenler için değerlendirilmesi gereken bir seçenektir.”