'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ yıllar önce Bebek'teki evini, apartmanın hemen alt katında bulunan Lucca adlı mekânın gürültüsünden dolayı terk etmişti.

Mekânın sahibiyle davalık olan Altuğ, evini de satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti.

Lucca Bar'ın işletmecisi de, "Kiraya verirken 'Ev Lucca Bar'ın üst katı demeyi biliyor" demişti.

Pınar Altuğ'un dairesi bu kez satıldı. GazeteMagazin'de yer alan habere göre, Altuğ dairesini 2,5 milyon dolara; bugünkü kurla 108 milyon liraya sattı.