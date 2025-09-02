'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ ise eleştirilere kulak asmıyor.

"MİLLETE KALSA ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Altuğ, geçen günlerde katıldığı bir programda "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" demişti.

Altuğ bugün 50'inci yaşına bastı. Yağmur Atacan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"AİLEMİZİN IŞILDAYAN KADINI"

Eşinin bir fotoğrafını paylaşan Atacan, Pınar Altuğ'a "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?" sözleriyle övgü yağdırdı.