'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 16 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ geçen hafta hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada dolaşıma giren yalan haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, "Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım. Hukuki süreci başlatacağız" diyerek sert tepki göstermişti.

Ünlü isim yine olay oldu. Bu kez yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ çok sayıda yorum aldı.

Bir takipçisinden gelen "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna "Neden kıskansın ki!" yanıtını veren Altuğ, bir başka takipçisinden gelen "Kadın yogacı yok muydu?" yorumuna daha da sinirlendi.

Oyuncu "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" diyerek sert çıktı.