Bir dönem "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti. 2009 yılında kızları Su’yu kucağına alan ünlü çift, katıldıkları bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunarak evlilik teklifinin ve nikah masasına oturma kararlarının perde arkasını ilk kez paylaştı.

"SENİN ARTIK DOĞURMAN LAZIM"

Evlilik fikrinin eşi Yağmur Atacan’dan geldiğini belirten Altuğ, aralarındaki yaş farkına atıfta bulunarak o dönem geçen ilginç diyaloğu aktardı. Atacan’ın, Altuğ’un biyolojik saatini hatırlatarak, "Yağmur, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Ben 35, o ise 26 yaşındaydı ama bu yaklaşımı bana çok mantıklı geldi" ifadelerini kulandı.

ELEŞTİRİLERE 16 YILLIK CEVAP

Nikah masasına oturdukları günden bu yana aralarındaki 9 yaş fark nedeniyle sürekli "Ayrılacaklar" iddialarıyla karşı karşıya kalan çift, bu dürüst itiraflarıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Altuğ, daha önce de eşine duyduğu güveni, "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle dile getirmişti.