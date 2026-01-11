Sosyal medyayı aktif kullanan ve eşi Yağmur Atacan ile çektiği eğlenceli videolarla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bu kez bir "yardım" talebi karşısındaki şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Altuğ söz konusu mesajı "Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" notuyla yayımladı. Ünlü oyuncunun yanıtına destek verenler kadar tepki gösterenler de oldu.

"SAYI SAYMAYI BİLMİYOR"

Altuğ'a gönderilen mesajda, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü iddia etti. Gaziantep’te yaşadığını belirten takipçi, 9 aylık inşaat parasını dolandırıcılara kaptırdığını öne sürerek ünlü oyuncudan tam 450 bin TL talep etti.

Gelen mesajdaki rahat üsluba ve istenen rakamın büyüklüğüne anlam veremeyen Pınar Altuğ, durumu sert bir dille eleştirdi. Ünlü oyuncu, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Pınar Altuğ'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarını da resmen ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Altuğ'u haklı bulduklarını belirten yorumlar yaparken, kimileri de yardım etmesi gerektiği konusunda görüş bildirdi.