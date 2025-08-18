TikTok’ta yayın yapan bir magazin sayfasının ortaya attığı iddia kısa sürede yayılırken, oyuncunun yakınları ve hayranları büyük panik yaşadı.

Sosyal medya hesabından video paylaşarak durumu netliğe kavuşturan Altuğ, iddiaların tamamen kurgu olduğunu belirtti ve yasal süreç başlatacağını açıkladı.

Altuğ, videolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben gayet iyiyim, gördüğünüz gibi son derece sağlıklıyım. TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim, dünden beri arıyor. Böyle bir şeyin nasıl eğlenceli bulunabileceğini ya da ardındaki fikri anlamıyorum. Ancak haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımdan hiç endişeleri olmasın.”

“Yakında İşimin Başındayım”

Altuğ, açıklamasının sonunda kendisini merak edenlere teşekkür ederek, tatiline devam ettiğini ve kısa sürede işine döneceğini belirtti:

“Ben gayet iyiyim. Ailemle tatilime devam ediyorum. Çok yakın zamanda da işimin başında olacağım. Görüşmek üzere.”