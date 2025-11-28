'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ ise eleştirilere kulak asmıyor.

Altuğ, hatta geçen günlerde katıldığı bir programda "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" demişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

51 yaşındaki Pınar Altuğ, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!"