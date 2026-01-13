Pınar Altuğ geçen gün bir kişinin Instagram üzerinden kendisine attığı mesajı paylaşmıştı.

Mesajda, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü iddia ettiği ve Altuğ'dan 450 bin lira talep ettiği görülmüştü.

Ünlü oyuncu da bu mesajı "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" notuyla ifşa etmişti.

Bu paylaşım sonrası Altuğ'a bazı eleştirel mesajlar geldi. Bir takipçisi Pınar Altuğ'a "Seni eskiden çok severdim 'Çocuklar Duymasın'da sana aşıktım ne kadar hanım bir kadın derdim kendi kendime ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı bir çanta paran. Umarım Allah'tan sen de daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar Hanım seni takipten çıkarıyorum" sözleriyle beddua etti.

"BENCE HERKES GÜZEL DELİRDİ"

Altuğ yine şaşkına döndü ve bu mesajı da ifşa etti: "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz."