'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ ise eleştirilere kulak asmıyor.

"MİLLETE KALSA ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Altuğ, geçen günlerde katıldığı bir programda "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" demişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak 16 yaşında olan kızı Su Atacan ile yeni karesini takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun kızını görenler "Annesinin boyuna yetişti", "Annesi gibi çok güzel" diye yazdı.