

Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. İlk bebekleri geçen mart ayında dünyaya geldi. Deniz ile Yıldırım oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Zaman zaman sosyal medyada eşi ve oğluyla paylaşımlar yapan Pınar Deniz son olarak 39 yaşına giren eşi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Pastanın sol tarafına Kaan Yıldırım'ın bebeklik fotoğrafını, sağ tarafına ise oğluyla fotoğrafını koyan Deniz, bir de "Seni çok seviyoruz" yazdırdı. Yıldırım da pastayı "Bende sizi, çok" notuyla yayınladı.

Deniz ise romantizme doyamadı ve eşinin paylaşımını tekrar paylaşarak "Çok seviyorum" dedi.