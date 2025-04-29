Geçen yıl İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
Oyuncu çiftin ilk bebekleri 31 Mart'ta dünyaya geldi. Deniz ile Yıldırım oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
ANNE OLDUKTAN SONRA İLK PAYLAŞIM
Doğumdan günler sonra Pınar Deniz, Instagram hesabından oğlu Fikret Hakan'ın fotoğraflarını paylaştı.
İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Deniz, gönderisinde hamilelik fotoğraflarına da yer verdi.
Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu düştü.
Kaan Yıldırım baba olmakla ilgili "İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" diye konuşmuştu.