Uluslararası sularda su altı araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Piri Reis gemisini gören Atina, ordusunu harekete geçirdi.

Tek bir araştıma gemisine karşı uçaklar kalktı, gemiler silahlarını doldurdu. Yunanistan, Ankara'nın NAVTEX yayınlamasından sonra Piri Reis'in araştırma yapacağı bölgede askeri tatbikata başladı.

Yunan basınına göre Atina'nın başlattığı 'orta seviye askeri egzersizlerin' amacı "Türkiye'nin bölgede olası bir araştırma faaliyeti duyurusunun ardından caydırıcılık göstergesi olarak hava, deniz ve kara kuvvetlerini konuşlandırmak" oldu.

TÜM DONANMA, 60 UÇAKLA TEK GEMİYE MEYDAN OKUDU

Saat 05:00'te başlayan tatbikat, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ortak birliğinin yönetiminde devam ediyor.

Atina, tatbikatın "ulusal egemenliği savunma konusundaki hazırlık ve kararlılığı göstermeyi amaçladığını" söyledi.

Tek bir araştırma gemisi için yapılan hazırlık, 60'tan fazla savaş uçağı ve tüm Yunan Donanması filosunun yanı sıra 30 adaya konuşlandırılmış özel kuvvetler birlikleri ve Meriç'in kuzey sınır bölgesindeki ordu birlikleri oldu. Yunanistan, ordusunun büyük çoğunluğunu seferber etti.

Piri Reis, henüz araştırmalarına başlamadı. İzmir limanında demirli duran gemiye karşı hazırlığını gururla duyuran Yünanistan ise bu durumu "Ankara'nın tereddütü" olarak yorumladı.