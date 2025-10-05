Araştırma gemisi Piri Reis’in Cuma günü İzmir limanından ayrılarak Ege Denizi’ne açılması Yunanistan’ı endişelendirdi. Atina, dün sabah Bozcaada açıklarında araştırmalarını sürdüren Piri Reis’i yakın takibe aldı.

Yeni Navtex bildirimine göre, Piri Reis, 4-14 Ekim tarihleri arasında araştırmalar yapacak. Piri Reis’in araştırma yapacağı alan, karasularımız ile Sakız ve Midilli’nin batısında uluslararası sularda yer alıyor. Ancak Yunanistan tarafından, bu son bölgelerde Navtex yayınlama, arama ve kurtarma yetkisinin Yunanistan’a ait olduğu ileri sürülüyor.

Bu nedenle, Atina bir karşı Navtex yayınlayarak, ihtilaflı bölgede yetkinin kimde olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Atina’daki kaynaklar, “Uluslararası sulardaki bilimsel araştırmaların engellenemeyeceği veya izin gerektirmediği unutulmamalıdır, sorun Navtex’in yayınlanmasıdır ve bu nedenle Yunanistan, yerleşik uygulamasına uygun olarak karşı Navtex yayınlamıştır” ifadelerini kullandı.