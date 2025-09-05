İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak ziynet eşyalar ve değerli taşlar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan pırlanta devlerinin isimleri belli oldu.

Piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilo 602 gram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Gözaltına alınan şüphelilerden 30’u tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abbas Maneshi, Ali Demirbaş, Ali Pala (Alis Diamond), Belgin Çalıcıoğlu, Burcu Elmas (Belmas Diamond), Can Hiçbitmez (Arya Diaomond), Can Tosun (Elit Diaomond), Dicle Özasi (Abgarözasi Diamond), Eli Roziya, Faezeh Rahmetullah (Daya Diaomond) , Ferit Mimar (Roz Diamond) Gökhan Öztop (Ribealla Diamond), Mahmut Şahin, Melis Altundal, Muhammed Azizoğlu (Mio Diamond), Serkan Gökpınar, Abdi Timur Bozkurt, Aobada Sanoufi, Atilla Anlı, (Karat Diamond) Fatih Sultan Mehmet Küçük, Gürkan Merim (Modern Diaomond), Haluk Altınay, Mahmut Tahaoğlu, Mohammad Samim Anvari, Mohsen Kahn, Necmi Kılıç, Salim Van, Tarık Doruk, Yakup Çerkez, Murat Mıkıroğlu, Serkan Erbay Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağatay Serbes, Yakup Çerkez, Mahmut Serbes ve Büşra Özeken yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.