Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, halk sağlığını tehlikeye atan bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak gıda üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu, ilçede bozuk et üretimi yaptığı belirlenen bir iş yeri tespit edildi.

Belirlenen adrese yapılan baskında, satışa hazırlanmış halde 1 ton 200 kilogram bozuk et bulundu. Ele geçirilen ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince imha edildi.

Olayla ilgili iş yerinde bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.