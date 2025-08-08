SEGBİS ile duruşmaya Çorlu Cezaevinden katılan Tengioğlu, mütaalaya karşı savunma yaptı. Tengioğlu savunmasında, “Pişmanlık çekiyorum. Benim yaptığım hareket aptallıkla yapılmış bir harekettir. Ben, Sayın Genel Başkanımın ailesinden çok özür dilerim” dedi.

Savcı, Tengioğlu’nun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, Tengioğlu’nun tutukluluğuna devam kararı verirken bir sonraki duruşma 4 Eylül’e bırakıldı. Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, toplanacak başka delilin kalmadığını belirterek bir sonraki duruşmada çok büyük ihtimalle karar verileceğini aktardı.

ÖNDER’İN CENAZESİNDE

Selçuk Tengioğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanına yaklaşarak yumruk atmıştı.