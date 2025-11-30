Etimesgut ilçesinde iddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları Efe Öztürk (1,5) ve Doğa Öztürk (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
BİRİNİN YÜZÜNE DİĞERİNİN GÖĞSÜNE SALDIRDI
Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.